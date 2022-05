Nicolas INTAGLIATA

J'ai travaillé entant que superviseur d'entrepôt pendant quatre avec la gestion d'équipes de manutentionnaires.

J'ai le sens du management et aime être en relation quotidienne avec les clients.

J'ai une bonne vision du fonctionnement du système en étant proactif.

Je parle anglais couramment et ai un niveau intermédiaire en allemand.

Je sais organiser des exportations et créer une relation client à long terme.

Je connais le fonctionnement d'un port maritime et la logistique de transport dans son ensemble.