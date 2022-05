Passionné par l'innovation au sens large (financière, sociale, technologique) et par les moyens de la financer, j'ai rejoint récemment Colam Impact, société d'investissement dans des projets à impact sociétal. Filiale du groupe familial Colam Entreprendre, Colam Impact accompagne dans la durée des entrepreneurs leaders, grâce à un capital patient, réactif et responsable, pour financer des entreprises au modèle innovant, rentable et pérenne.



Si vous avez un projet ou souhaitez en savoir plus sur notre action chez Colam Impact, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou à l'adresse suivante: nicolas.jacob@colamimpact.com !



Mes compétences :

Corporate finance

Analyse financière

Audit financier

Crowdfunding

Analyse extra financière