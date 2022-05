Nicolas JACQUART

Aujourd'hui en poste, j'ai acquis, pendant mes 10 années d'expérience, sens de l'anticipation et du contact avec tous les acteurs du chantier. J'ai en effet eu l'opportunité de participer à l'ensemble des phases que comportent un projet de construction, depuis la conception, jusqu'à la réception en passant par la coordination et le suivi d'opérations.

Impliqué et dynamique, je suis également très à l'aise avec les nouveaux outils informatique (dessin 2D/3D - phasage etc.)

Je dispose également de mon brevet de télé-pilote de drone

Très bonne maîtrise des logiciels :

- Autocad autodesk et d'autres logiciels de CAO/DAO

- Advance design - logiciel de calcul de structure béton/bois/métal

- Adobe premier pro et after effect - logiciel de montage et retouches vidéo

- Programmes de photogrammétries par prie de vue aérienne (drone) ex : Pix4d

- Suite Microsoft et logiciels courants (word - excel etc.)

- Microsoft project - Planning

Logiciel Revit en cours de maîtrise



