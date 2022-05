Nicolas JARRIGE

Mon expérience dans la restauration de luxe m’a permis de développer un sens aigu de professionnalisme et une certaine sérénité face aux urgences qui me permettent aujourd’hui de savoir gérer mes priorités et de donner toutes mes capacités au service de mon employeur dans mes tâches quotidiennes.



Ainsi dès mes premiers emplois occupés au sein du réseau des caisses, mes compétences acquises par le biais de ce cursus, en comptabilité, en droit, en économie mais aussi en gestion, m’ont permis de mettre en pratique et de valoriser mon apprentissage.

Lorsque j’étais dans le réseau des caisses, plusieurs dossiers m’ont été confiés, comme l’analyse, la coordination et la mise en place des différents intervenants pour la numérisation des dossiers clients crédit et hypothécaires de la caisse. J’ai eu aussi comme mandat le changement de l’ensemble du système de vidéo-surveillance, entre autre appel d’offre, analyse, recommandation, organisation, gestion des travaux et formation interne aux nouveaux matériels.



Lorsque j’ai intégré le Mouvement Desjardins j’avais comme objectif d’optimiser et d’harmoniser les systèmes et procédures, et de rendre le tout plus accessible et efficace pour mes conseillers, ce qui m’a amené à obtenir des mandats pour l’ensemble de ma Direction Principale.



Je suis une personne enthousiaste, très méthodique, possédant un bon sens de synthèse et d’analyse, qui s’adapte facilement à un nouveau milieu de travail. Rapide dans l’exécution des tâches qui me sont confiées, je suis diplomate et fiable. J’aime à rallier mes collègues dans les projets. La recherche de l’efficacité à travers l’effort et la réflexion sont mes principales qualités et j’aspire à développer ces caractéristiques



Mes compétences :

valoriser mon expérience

Visual Basic for Applications

Tableau Desktop

Restaurants

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Android