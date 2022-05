Nicolas JEANNE

Je gère actuellement une marque de clés usb originales, MYORIGINALUSB, que j'ai créé en 2014, durant ma 3ième année du BBA EDHEC Entrepreneurship.



Aujourd'hui nous développons notre stratégie retail ( magasins indépendants et enseignes nationales: Bureau Vallée, Little Extra (filiale Auchan)..) mais également web, grâce à notre site internet (www.myoriginalusb.com).



Ceci nous est permis grâce à la période d'incubation à l'EDHEC (Edhec Young Incubator) qui nous est offerte.



Cette aventure me convient parfaitement car elle est à la fois passionnante mais aussi très enrichissante. Deux dimensions qui sont essentielles à mes yeux.



Mes compétences :

Sourcing

Commerce

Entrepreneuriat

Business development

Management

Anglais

Webmarketing