Nicolas JOFFRES

Suite à une reconversion professionnelle réussie dans les achats, j'ai eu l'opportunité d'intégrer les Laboratoires Lebeau en tant qu'acheteur afin de les accompagner dans la création et le déploiement d'une fonction achat au sein de cette entité. Cette entreprise dynamique et en pleine croissance deviendra à coup sur dans les prochaines années un acteur économique important dans notre région. Participer à cette évolution constitue pour moi la plus belle expérience professionnelle qui soit !!!



Mes compétences :

Électronique

CAO

Informatique médicale

SAP

Conseil

Sourcing

PME

CGID