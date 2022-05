Nicolas JOLIVET

Expérience de 7 ans en contrôle de gestion industriel sur siège et sur site / fonction de site controller.

Groupes internationaux américain: Métallurgie et laboratoire pharmaceutique.

Maitrise SAP.

Mobile uniquement sur Lyon Est ou intra-muros.



Principales missions :

- Closing (clôture et réconciliations mensuelles)

- Controlling (standard costing, variances yield/TRS, PPV, stocks, KPi)

- Planning (budget et plan financier, forecast mensuel, analyse écarts et mesures correctives)

- Plan stratégique à 5 ans

- CAPEX (calcul ROI, analyse de projets invest)

- CODIR site.

- Calcul des prix de transfert aux filiales

- Expert provisions sur stocks / inventaires des immos