Nicolas JORET

Mon expérience professionnelle :

• Depuis 02/2018 : PROSERVE DASRI : Contrôleur de gestion : Société de collecte et traitement de déchets hospitaliers : Création et mise en place des processus comptables et financiers lors de la création de la société, consolidation des territoires IDF et Nord Champagne Normandie (22 M€ CA annuel, 6 sites, 250 personnes) et présentation des résultats mensuels au comité de direction, management des axes d’amélioration de la rentabilité et business partner auprès des directeurs de territoire, définition des budgets et atterrissages, paramétrage de la comptabilité analytique et des outils financiers (Module Sage sur la comptabilité analytique, les engagements de dépenses, les stocks et le budget).



• De 01/2016 au 10/2017 : MELISANA PHARMA : Contrôleur de gestion : Laboratoire en dermatologie, OTC et Gynécologie (25 marques, 3 sociétés et 4 sites de production, 30 M€ de CA, 300 personnes). Supervision et consolidation des clôtures et présentation au board et CODIR du P&L et des marges contributives par business unit, rôle de business Partner avec les équipes production, commerciales et marketing, définition du budget et du forecast, mise en place d’une comptabilité analytique et pilotage des plannings de production et des niveaux de stocks.



• 05/2011 au 12/2015 : GROUPE PLG : Contrôleur de gestion opérationnel : Leader dans la distribution de produits d’hygiène professionnelle: Direction des comptes nationaux (120 M€/an) : Mise en place et diffusion mensuelle des reportings de ventes et de marges brutes et nettes, calcul du PBIT et taux de service par marchés, gestion des soutiens de marchés. Optimisation de la marge nette de près 3%.



• 08/2010 au 04/2011 : CEGEDIM ACTIV Contrôleur de gestion grands comptes : Calcul du CA et du rolling forecast, gestion des impayés et du prévisionnel de trésorerie.



• 06/2008 au 06/2010 : DEB ARMA SAS Contrôleur financier : Fabrication et négoce de produits d’hygiène cutanée, 18 M€ d’euros de Chiffre d’affaires: Supervision des clôtures et réalisation des P&L et reportings, budget et forecast, mise en place d’un costing des produits manufacturés, management d’une équipe comptable.



• 01/2007 au 06/2008 : NEXITY Contrôleur de Gestion de SCI (CDI) : Gestion et suivi de la marge en fin d’opération, ventilation comptable des dépenses, présentation mensuelle au CODIR des résultats



Mes compétences :

contrôleur financier

Contrôle de gestion

Contrôle financier

budgets, tableaux de bords financiers, écritures d

Sage Accounting Software, pack office, Movex, AS40