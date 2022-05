Nicolas JUNON

Après 10 ans d’expérience chez Alfa Laval dans la vente technique d’échangeurs et de services pour les marchés de la réfrigération, de la climatisation et de l’industrie et un passage de 3 ans dans le négoce du titane pour les marchés de l’aéronautique, je reviens dans le monde de l’échange thermique et transfert des fluides comme agent commercial pour les sociétés EVAPCO / FLEXCOIL et ARMSTRONG.





Si vos activités professionnels nécessitent mes services ou si nous partageons certains centres d’intérêts, n’hésitez pas à me contacter et développons/partageons notre réseaux…



Mes compétences :

Batterie

Commercial

Échangeur thermique

Grands comptes

Offshore

Refrigeration

Titane