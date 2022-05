Nicolas KALUZNY

Diplômé en Droit Social et compétent pour occuper tant des postes en ressources humaines qu'en tant que juriste en droit du travail, je cherche plus spécifiquement un poste d'Assistant RH afin de débuter ma carrière.



Très rigoureux dans mon travail , mes précédents employeurs ont salué mon application et l'attitude positive que je met en œuvre à la réussite des missions confiées.



Mes compétences :

Reporting

Veille juridique

Recrutement

Gestion du personnel

Suivi des litiges