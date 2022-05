Nicolas KAPLAN

• Je suis diplômé de l'école d'ingénieurs Art et Métiers ParisTech; spécialisé en gestion de projets, mécanique, gestion de production et en transports terrestres.



• J'ai également un diplôme de l'EM Lyon: Master spécialisé en entrepreneuriat, soit dit Création et Développement de petites et moyennes entreprises.



Vous comprendrez bien que "qui je suis" est une réponse plus complexe.



Pour ce qui vous intéresse, je suis un enfant bien éduqué qui a étudié par intérêt personnel. Au-delà des diplômes passés pour certifier de mes capacités d'apprentissage et d'adaptabilité, j'ai continué de me développer personnellement.

J'ai étudié, travaillé, et voyagé!



Mes caractéristiques principales sont:

adaptable, responsable, optimiste, entrepreneur mais également curieux, créatif, de confiance, penseur et rêveur.



Je vous rassurerai peut-être en vous disant que mes pieds sont toujours bien encrés dans la réalité, ici et au-delà des océans.



Alors que mes études m'ont permis d'assimiler les schémas physiques, et commerciaux de notre système, le voyage et mes expériences personnelles m'ont apporté compréhension des enjeux politiques, des comportements humains, de la diversité géographique, et de la création.



J'ai confiance en moi et me remets régulièrement en question, je sais penser logiquement mais également ressentir. Je suis habitué à gérer des hommes, des projets, ainsi que des enjeux et du temps.



Je ne rate aucune occasion de faire du sport ni de sortir de ma zone de confort.



Mes compétences :

Vente

Conseil

Business development

Management

Communication

Finance