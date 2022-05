Nicolas KAYA

Directeur Commercial et Business Développement doté d’une forte expérience dans les environnements systèmes d'information, infra-structure et services.



Capacité avérée à mettre en place, développer et structurer une activité sur de nouveaux marchés, modulant au besoin la stratégie et les business modèles tout en gardant un rôle très opérationnel auprès de clients.



Expertises en solutions alliant service et solutions IT, excellente capacité à appréhender les problématiques techniques et organisationnel ainsi que le pilotage de l’activité commerciale.



Compétences clés :

• Direction commerciale / Management de Grands comptes & Middle Market & Small Business – 4 ans d’expérience

• Expertise en développement de nouveaux marchés : nouveaux services, nouveaux business modèles, nouvelles technologies.

• Expertise en services et applications web et nouveaux médias.

• Management d’offres Plateforme + Service

• Responsabilité de Business Unit (P&L)

• Management d’équipe

• Out-sourcing international



