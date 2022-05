Nicolas KLEIN

Sportif depuis l'age de sept ans, en Gymnastique, Football, Athlétisme, je suis titulaire d'un bac S option SVT, et d'une Licence SPM (Management du sport) de l'université de Strasbourg (Bac+3), et j'ai suivit un master 2 Stratégie des entreprise au sein de l'Ecole OMNIS.

Je dispose d'expériences professionnelles dans la vente. J'ai participé à l'organisation des soldes chez Adidas, j'ai participé à l'augmentation d'activité durant la période estival chez Décathlon.

Et j'ai participé à l'ouverture et la mise en place des activités sportives sur le nouveau CenterParcs d'Hattigny (en Lorraine). J'ai participé à répondre à l'augmentation d'activité saisonnière sur le parc France Aventure d'Amnéville d'août à novembre.

J'ai participé à développer la visibilité du magasin Jog'R à Strasbourg par la mise en avant des actions commerciales et des événements de la marque et de leurs partenaires. Mon action à permis une amélioration de la qualité perçu de l'enseigne.



Toute ces expériences m'ont permise d'acquérir des compétence en terme d'écoute, d'ouverture d'esprit, d'esprit d'équipe, d'autonomie, de responsabilité, de flexibilité, d'indépendance, d'adaptation et de rigueur dans mon travail.

Ce qui me permet aujourd'hui de créer ma propre auto-entreprise.

Depuis octobre 2014 je suis chef d'entreprise au sein de mon agence de communication et conseil en marketing : KLEIN COMMUNICATION. Le but de cette entreprise est d'apporter aux associations et aux entreprises mon expertise marketing et ma créativité graphique pour créer une marque forte et une stratégie de développement efficace.



Pour votre identité et votre stratégie :

DON'T

MAKE IT SMALL

MAKE IT KLEIN



Mes compétences :

Direction artistique

Créativité

Marketing stratégique

Vente directe

Marketing opérationnel

Gestion des stocks

Adobe Illustrator CS5

Adobe Photoshop CS5

Microsoft Office

Allemand

Traduction anglais français

Football

Athlétisme