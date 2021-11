Nicolas KLEIN

AmatsiGroup, une entreprise dynamique au service de notre santé, forte de son savoir-faire dans le développement, l'analyse et la production pharmaceutique.

En qualité de Directeur Technique, je traite avec la Maintenance des problématiques techniques allant du "simple" équipement de production aux travaux d'aménagement plus complexes. En y intégrant la Production et la Logistique, j'ai en charge l'ensemble du pôle production de l'entreprise. Mes décisions anticipent les évolutions structurelles du site.



Après plus de 20 ans d'expérience de management en conception, production et installation clef en main d'équipements industriels, années durant lesquelles j'ai eu la chance de travailler pour des marques leader sur leurs marchés, des produits passionnants, et des gens motivés et fiers de leur savoir-faire, l'aventure continue dans le même esprit.



Aujourd'hui encore, j'aime me retrouver au cœur de l'innovation, garder le contact avec la matière, le beau et l'efficace, relever des défis avec optimisme et passion, décider en respectant une certaine éthique et des valeurs fortes.



Mes compétences :

Créativité

directeur technique

Dynamisme

Industrialisation

Ingénieur

Manager

Mécanique

Production

Qualité

SAV

Technique