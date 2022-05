Nicolas KLEINPRINTZ

// Actuellement en recherche d'emploi //

Consultant AMOA ,expérience d'une dizaine d'années en AMOA en Banque/ Finance / Assurance.



Principales problématiques abordées :

Gestion des risques de crédit et de contrepartie (indicateurs bâlois : PD, LGD, EAD, ...)

Référentiels clients (personnes morales ou physiques, contrats, ...)



Spectre fonctionnel :

- Assistance métier à la définition des expressions de besoin

- Rédaction des spécifications fonctionnelles générales et détaillées

- Définition de la stratégie de recette

- Exécution de la recette

- Suivi des anomalies

- Conduite du changement

- Formation utilisateurs



- Référent projet auprès des interlocuteurs Métiers et MOE.

- Animation des comités de suivi projet

- Participation aux COPIL

- Reporting

...



Mes compétences :

SQL

Oracle PL/SQL

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Explorer

Microsoft Excel

Microsoft Access

Mercury Quality Center

Java

C++

Business Objects