Nicolas KOMONSKI

Ingénieur AGRI/AGRO, j'évolue depuis 2006 au sein du Crédit Mutuel du Sud Ouest (Groupe Crédit Mutuel ARKEA).



Je justifie de plusieurs expériences complémentaires au sein de ce groupe.

J'ai débuté sur un poste de chargé de clientèle professionnelle agricole/viticole. J'ai dans un second temps pris en charge un portefeuille de clients artisans/commerçants/professions libérales.



En 2010, j'ai intégré le marché des PME (CA compris entre 4 et 10M€) en tant qu'assistant commercial + 1 an en tant que chargé d'affaires.



Depuis février 2015, je suis conseiller entreprises, en charge d un portefeuille pro/pme

Principales missions :

- vente de solutions de crédits CT et MT, épargne, assurances et services.

- analyse financière

- maîtrise des risques



Je suis à la recherche d'un poste de chargé de clientèle pro/pme sur la région bordelaise.



Au plaisir de se contacter.



Mes compétences :

Banque