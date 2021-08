Nicolas KOUSKOFF

J’ai 42 ans,

un diplôme d’ingénieur,

20 ans d'expérience professionnelle.



Depuis 14 ans, je me suis spécialisé dans l'accompagnement technico/fonctionnel des clients en BtoB.

Aujourd'hui j'accompagne avec enthousiasme les clients dans leur transformation numérique.



Chez MAILEVA (DOCAPOSTE groupe LA POSTE) puis chez CERTEUROPE (groupe OODRIVE), je propose des solutions de dématérialisation de processus documentaires :

- Editique, Archivage électronique, Coffre-fort numérique, GED, DTM, workflows documentaires, confiance numérique (PKI, certificats électroniques, signature électronique, RGS/eIDAS).

- Solutions accessibles en Saas et API.



Mes missions :

- présentation des solutions,

- conseil et formation des clients et des forces commerciales,

- recueil et analyse des besoins,

- définition de la solution,

- appels d'offre (réponse et soutenance),

- assistance aux déploiements,

- documentation à usage interne et externe,

- participation aux spécifications des nouveaux produits et des évolutions des produits.



Mes compétences :

Manager

Éditique

Responsable d'équipe

Avant vente

Support client

Indicateurs de pilotage

BTOB

Conseil

Coordonner l'activité d'une équipe

Cahier des charges

Appui technique et résolution des problèmes

Enterprise Application Integration

Visual studio

Développement informatique

Perl

Microsoft Visual C/C++

Visual Basic

VBScript

SQL

Python Programming

Perl Programming

Microsoft SQL Server

Microsoft Foundation Classes

Visual Basic 6

Microsoft Office

MicroStar International

Merise Methodology

ISO 900X Standard