Nicolas KRIEF

Après avoir exercé d’autres metiers, j'ai choisi il y a 9 ans de me consacrer entièrement à la photographie. Je travaille avec différents titres de la presse française: Le Monde, Le Parisien Magazine, Télérama, … , pour lesquels je réalise reportages, portraits et portfolios. Comme photojournaliste, mes images sont distribuées plus largement : NYT International, VSD, Liberation, La Croix, le Figaro…

Je suis membre de Divergence-images, association de photographes de presse.



Mon site web présente une partie de ces publications : http://www.n2-photo.com/wordpress/publications/

Je collabore également avec différentes institutions, et mes travaux personnels et travaux de commande (presse ou corporate) me conduisent à photographier l’Homme au travail.



Je mène en particulier un projet au long cours sur le travail dans les musées, lors des préparations des expositions :

http://www.n2-photo.com/wordpress/accrochages-2/

http://www.n2-photo.com/wordpress/portfolio-accrochages/

Au-delà des accrochages je travaille aussi sur la rencontre du public avec les expositions qui lui sont proposées et les oeuvres qui y sont présentées : nuits des musées, nuits blanches, et rencontres avec les publics particuliers.



Mes photographies me mènent aussi en Sarthe rurale et dans le monde du Tertiaire.