Nicolas KUHN

Webmaster et webdesigner spécialisé dans la conception de sites et d'outils Internet respectant les standards du W3C (référencement et accessibilité).



Webmarketing: stratégies de communication online et en SEO (optimisation pour les moteurs de recherches), intégration des réseaux sociaux.



Titulaire d'une licence professionnelle en informatique et multimédia et fort d'une expérience de 5 ans en temps que chargé de projets informatiques dans une grande structure, je propose depuis décembre 2009 mes services en temps que créateur de sites Internet pour les entreprises, associations et particuliers désireux d'affirmer ou d'accroître leur présence sur le web et d'offrir une devanture professionnelle et actuelle de leur structure.



Mes compétences :

Création de sites Internet

Gestion de projets

Gestion de bases de données

XML

PHP / MYSQL

JQuery

Wordpress

Prestashop

Code Igniter

HTML5 CSS3