Mathias POUJOL-ROST

Suite à ré-orientation professionnelle, je suis désormais sauveteur aquatique, diplômé du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique & du PSE 1.



Le B.N.S.S.A permet au nageur sauveteur de surveiller "en autonome" :

- les plans d'eau d'accès gratuit (lacs, mer),

- les piscines privées à usage collectif (piscine d'un camping, hôtel, boîte de nuit, restaurant, navire de croisière...),

- un événement privé (non ouvert au tout-venant public) dans une piscine privée ou publique, en-dehors des horaires habituels de l'établissement, tant que l'accès est restreint par l'organisateur pour ses membres (association, club, séminaire...)



Le BNSSA permet aussi de surveiller les plans d'eau d'accès payant (piscine municipale, parc aquatique) sauf groupe scolaire, MAIS à une condition :

- *soit* comme assistant·e d'un·e MNS qui reste chef·fe de bassin,

- *soit* à condition que l'exploitant-e a pu prouver son impossibilité de recruter un-e MNS (dérogation préfectorale).



Par confusion ou méconnaissance, certain·e·s recruteurs·euses emploient les expressions "maitre nageur·e sauveteur·e" ou "surveillant-e de baignade", alors que ces deux diplômes (BEESAN ou BPJEPS spécialité AAN ; vs. BSB) ont des prérogatives très différentes entre eux, et avec le mien (BNSSA) !



Dans TOUS les cas, le/la surveillant(e) aquatique ou de baignade (termes parfois employés, malhabiles) doit être déclaré·e auprès de la DDCS de son département. Son rôle se limite STRICTEMENT à la SURVEILLANCE / SAUVETAGE.

Les animation, encadrement, entraînement, enseignement, lui sont interdites (prérogatives réservées aux MNS).



La certification BNSSA inclut le "secourisme de premier niveau" (intitulé non officiel), nommé Premiers Secours en Équipe de niveau 1 (PSE1). Trente-cinq heures de formation qui vont bien au-delà de la noyade : hémorragie, obstruction des voies aériennes, bilans, hygiène...



Formations en cours : Permis B (automobile), PSE2.



Mes compétences :

Identité numérique

Seo

Web

Natation

Secourisme

Sauvetage aquatique

Sécurité informatique

Community management

Nutrition