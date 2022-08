Sylvain KERDUDOU

Gestionnaire de Patrimoine Indépendant Agréé (CGPI)

Gérant de KS CONSEIL et Nancy Gestion de Patrimoine (NGP)

Associé de Strasbourg Patrimoine & Finance (SP&F)



Expert en Gestion de Patrimoine AUREP

Expert Financier / E.P.B.

CIF/Courtier/COBSP



Carte de Transaction Immobilière, Préfecture de Strasbourg : CPI 6701 2018 000 035 827

Courtier en Assurance : 13000907 (ORIAS)

Courtier en Opérations de Banque et Services de Paiements (COBSP) : 13000907 (ORIAS)

Conseiller en Investissement Financier (CIF) : E003242 (AMF) ; 13000907 (ORIAS)

Titulaire de la Compétence Juridique Appropriée (CJA)



Mes compétences :

Droit social

Anglais courant

Finances

Droit immobilier

Droit des sociétés

Droit des affaires

Direction générale

Commercial b to c

SCPI

Conseil

Fiscalité

Immobilier

Finance

Assurance Vie

Formation

Banque

Droit civil

Droit des contrats

Droit bancaire

Droit