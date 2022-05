Nicolas LACHAUX

9 années d'expérience dans la recherche clinique. J'ai occupé les postes de CRA, project manager, CRA manager et training manager.



Je suis actuellement consultant senior travaillant en free lance. Je propose mes services (start-up activity, monitoring, etc.) partout en France.



Je suis également associé chez OTD, une société spécialisée dans le conseil et le early development en oncologie.



Mes compétences :

Management

Microsoft Project

Microsoft Project Management

monitoring

Oncologie

Project management training

Recherche

Recherche clinique

Training