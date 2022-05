Nicolas LAFAGE

Fort de 17 ans d'expérience commerciale dans le domaine des télécoms et rompu à des négociations complexes de ventes / achats multi-canaux avec des partenaires de type BtoB, GSA, GSS, Constructeurs, Fournisseurs, Logisticiens, Traders, Exportateurs, Grossistes et Détaillants.

Créateur de partenariats logistiques ainsi que d'opérations marketings sur supports publicitaires et web.

Disponible pour de nouveaux challenges en développement commercial.

0685490149 / nlafage@gmail.com



Mes compétences :

Chaine logistique

Comptabilité

Vente

Webmarketing

Marketing produit

Vente directe

Négociation achats

Achats internationaux

Vente B2B