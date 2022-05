Nicolas LAIR

J'aime :

- Gérer et porter des projets,

- La créativité,

- Réfléchir et mettre en oeuvre de nouvelles solutions (produits, services...) en lien avec mon expérience terrain,

- L'esprit d'équipe qui est très important à mes yeux, les défis se relèvent collectivement si ils sont bien emmener,

- L'implication professionnelle,

- Les résultats et la satisfaction client,



Mes compétences :

Créativité

Management

Gestion de projet

Élevage des génisses laitières

Nutrition bovins lait

Stratégie commerciale

Président des délégués des lycées agricoles des Pa