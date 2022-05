Nicolas LAMARE

Originaire du Calvados, j'ai commencé mes études à Caen (14), avec un baccalauréat F1 mécanique option productique. Tout juste avant d'effectuer mon service national obligatoire, j'ai passé et obtenu un BTS Technico-commercial à Flers (61).



Parallèlement, à 16 ans j'ai débuté l'arbitrage de football. Passion qui est toujours mienne à ce jour. Mission difficile car il faut sans cesse prendre des décisions rapides, faire face à la désapprobation, gérer des conflits et expliquer parfois des décisions qui paraissent injustes.



Avec plus de 20 années au sein de l'armée de l'air, j'ai pu acquérir certaines connaissances notamment dans le domaine de la pédagogie, pédagogie appliquée à la formation du métier de pompier aéronautique des 3 armées.



Aujourd'hui je désire transposer mes compétences dans le secteur civil, que ce soit dans ma spécialité d'origine "chef de manoeuvre pompier d'aérodrome" ou bien la pédagogie qui permet de s'adapter à toutes sortes d'apprentissage.



Mes compétences :

Enseignement

Animation d'équipe

Conception support de cours

Pédagogie

Travail en équipe

Capacité de délégation

Ponctualité

Adaptabilité

Rigueur