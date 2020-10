Nicolas LAMAURY

Management:

 Dynamiser, motiver et écouter les équipes internes et externes (distributeurs, agents).

 Recruter, former et animer une équipe multinationale (voire terminer une collaboration)

 Coordonner l’approvisionnement à partir de plusieurs fournisseurs, éliminer les retards.

 Construire et entretenir la confiance (actionnaires, clients, collaborateurs).

 Mettre en place les processus et changement dans l’organisation.



Commercial, Services & Marketing:

 Renforcer les ventes avec les clients existants en intensifiant les visites.

 Développer un volume d’affaires croissant et récurrent sur de nouveaux marchés (salons).

 Créer et tenir des positions de leader sur les niches à forte marge.

 Ecouter pour mieux s’adapter aux besoins de nos interlocuteurs.

 Assurer que le service après-vente réponde aux attentes clients et renforce la confiance.



Finances & Administration:

 Gérer les tableaux financiers et reporter mensuellement (ventes, marge brute et bénéfice).

 Sensibiliser les collaborateurs à réduire les coûts, optimiser les marges et les inclure aux succès.

 Etablir le budget prévisionnel et le plan de développement de 3 à 5 ans.

 Assurer le recouvrement et y sensibiliser tous les membres de l’équipe.

 Entretenir des relations étroites et de confiance avec les autorités locales et les banques.



Stratégie:

 Dynamiser la croissance interne (nouveaux marchés) et externe (veille concurrentielle et acquisitions).

 Améliorer l’efficacité en optimisant les processus internes

 Rechercher sans cesse de nouvelles innovations

 Trouver des compromis valorisants en cas de difficultés.

 Membre du Comité de Direction.





Mes compétences :

Asie

Asie Pacifique

Distribution

Export

Grande distribution

Management

Management equipe

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Business development

Gestion de projet

Marketing

Informatique

Internet

Conseil