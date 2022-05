Nicolas LAMBERT

Développeur de 36 ans, je suis une personne dynamique et toujours présente pour lancer de nouvelles idées.



Réactif et ambitieux, j'ai à cœur de bien faire mon travail, je suis perfectionniste, ce qui dans certains cas représente un défaut.



Je suis toujours à la recherche de nouveaux projets à réaliser afin d'approfondir mes connaissances.



Concernant ma formation, je suis sorti du CNAM avec une licence d'analyste concepteur de système d'information "mention assez bien".



Comme compétence, je conçois les bases de données projet (Approche relationnelle), je les intègre physiquement.



J'ai de bonnes compétences dans les langages PHP/ASP/.net avec une préférence pour le développement web (Actionscript de Flash, création multimédia).



De plus, je me forme à l'utilisation de CMS de type Joomla!, WordPress, CMSMS et est passionné par le développement mobile (particulièrement sous Android).



Je déteste l'immobilisme technologique et suis toujours à la recherche d'expériences valorisantes.



Mes compétences :

Flash

Photoshop

Blender