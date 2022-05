Nicolas LAMBERT

Dans le contexte industriel que nous connaissons, où la concurrence est forte, avec une vitesse de propagation de l'information toujours plus rapide grâce au développement des outils de communication, le client et les services doivent être au centre des préoccupations des entreprises.



Dernièrement responsable SAV France et Benelux avec 11 ans d'expérience dans l'après vente, je connais très bien les rouages d'un département SAV puisque je pilotais au quotidien l'activité garantie, en relation avec notre réseau d'agents, nos clients (OEM), les clients utilisateurs, la formation et la direction SAV en Italie.



L'après-vente est un domaine qui me correspond et que je maitrise. Je connais parfaitement les qualités, les compétences et la mentalité liées au support et au service client qui, pour moi, doit être managé en permanence dans une démarche d'amélioration continue.



Reconnu pour mon investissement, homme de terrain et de décision, j'attache une grande importance à l'écoute et l'analyse de la problématique pour définir et proposer des orientations stratégiques et élaborer le déploiement terrain.



Je recherche un poste qui me permette de mettre pleinement en oeuvre les compétences qui motivent mon ambition et tout cela au service de l'entreprise, notamment pour répondre aux attentes de : management des équipes, de l'activité (KPi), d'analyse des process (qualité), et de reporting.



Mes compétences :

Amélioration continue

Industrie

Automobile

Relation client

Gestion de projet

SAV

Réduction des coûts

Call-center

Management