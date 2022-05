Nicolas LAMOUREUX

Passionné par l’Excellence Retail et le Luxe, j’occupe actuellement le poste de Retail Coordination Manager qui me permet d’être au plus proche des boutiques de la zone EMEA de la Maison Boucheron. Précédemment Merchandiser International chez Boucheron et diplômé de Gemmologie, j’ai également une sensibilité pour les pièces de Joaillerie et d’Horlogerie.



Je suis également le Président du Club Luxe de l’ISG ALUMNI : l’association des diplômés de l’ISG.



Mes compétences :

Vente

Luxe

Communication

Management

Marketing

Merchandising