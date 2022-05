Nicolas LAMOUREUX

MARKETING/ COMMUNICATION

Création de nouveaux supports de vente et communication

Participation et représentation à des congrès internationaux

Gestion des contacts et suite de congrés



COMMERCIALE

Prospection et Gestion de la relation client

Developpement du portefeuille clients et augmentation du CA

Mise en place et support technique

Produits : Tests Rapides, Auto-immunité, Biologie Moléculaire…



MANAGEMENT/ FORMATION

Evaluation et formation de collaborateurs.

Mise en place, support technique et formation des utilisateurs.

Gestion d’équipe et d’associations







Mes compétences :

Commercial

Communication

Formation

Biologie moléculaire et cellulaire

Auto Immunité

Logistique

Pack Office

Adobe Photoshop

ACT