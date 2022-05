Nicolas LANGLOIS

Diplomé de l'EGC Nevers (école de commerce) en Novembre 2011.



Après mon école de commerce, j'avais pour projet de partir à l'étranger pour améliorer mon anglais, dans le but de trouver des postes impliquant la matrîse de cette langue lors de mon retour en France. J'ai donc cherché un premier travail rapidement dans le but d'économiser suffisamment d'argent pour réaliser ce projet dans les plus brefs délais.



J'ai trouvé un cdd, dans un centre d'appel à Nevers, qui fut ma première expérience professionnelle en dehors de mes stages.



Je suis à Edimbourg en Ecosse depuis février 2012 dans le but d'améliorer un peu plus mon anglais (mon but étant d'être bilingue à mon retour en France).



Je reste à l'écoute des diverses opportunitées de postes que l'on peut me proposer en France ou au Royaume-Uni dans le domaine commercial, marketing, évennementiel.



Mes compétences :

Marketing

Commercial