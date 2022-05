Nicolas LANGLOIS

Parcours post études 2003-2011



Après avoir obtenu mon diplôme en 2003, des évènements familiaux, liés à l'âge de mes grand-parents, me poussent à faire un choix entre ma carrière professionnelle et soutenir mes grand-parents, dont l'un des deux s'est trouvé en perte importante d'autonomie.

J'ai donc fait le choix d'être aidant familial à plein temps pour maintenir mes grand-parents à domicile.

J'ai assumé ce rôle jusqu'à la fin 2011.



Durant cette période, j'ai réalisé des applications électroniques dans le cadre de projets personnels (Hygromètre, module d'alarme, commande de moteurs) à base de microcontrôleurs PIC de Microchip ainsi qu'avec les outils de développement MPLAB de ce même fabricant.

J'ai participé à trois reprises au tournoi de robots mini-sumo à Montpellier et Nîmes.

Je me suis également initié au langage XHTML et CSS en autodidacte.



Parcours en 2012-2014



Depuis fin 2011, je n'ai plus les responsabilités familiales que j'avais prises. Je me suis donc remis sur le marché du travail.



Bien évidemment, mon parcours peu habituel constitue un véritable défi afin de le valoriser pour faire ressortir les points positifs que je pourrais apporter à une entreprise.

Le manque d'expérience est ce qui ressort au premier plan accompagné tout de même de projets personnels menés à bien, qui, en plus approfondis, auraient très bien pu faire l'objet de projets en entreprise.

Malgré tout, un diplôme d'ingénieur reste une attestation de capacité à apprendre et donc à s'adapter. Quand on suit une formation d'ingénieur c'est aussi pour se confronter et résoudre des problématiques. Réussir ce genre d'études montre des possibilités d'analyse et de compréhension.

Quelque soit le temps qui s'est écoulé depuis l'obtention du diplôme, il souligne quand même ces aptitudes pouvant être intéressantes pour une entreprise.



En parallèle de ma recherche d'un poste d'ingénieur en électronique, je continue à faire, en indépendant, de l'assistance à la personne en informatique (dépannage, travaux bureautique) et entretien d'espaces verts (jardins privatifs)



Mon projet actuel



Je cherche à évoluer dans une fonction d'ingénieur en électronique, dans le domaine de l'étude et la conception aussi bien en hardware qu'en software.

Ayant participé à divers concours de robotique mobile, notamment lors de mon cursus avec la coupe E=M6, j'aimerais intégrer des projets concernant l'électronique embarquée.









Mes compétences :

Langage C

Électronique

Informatique industrielle