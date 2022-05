Nicolas LARZILLIERE

Jeune diplômé d'un DUT Métiers du Multimédia et de l'Internet (ex SRC), je recherche une agence/entreprise Parisienne pour une prise de poste immediate.



Je souhaiterai un poste d'intégrateur web et/ou infographiste.



En effet, étudiant l'art dès le collège via une option Histoire de l'Art ainsi qu'au Lycée via une option Arts Plastiques et Numériques, mon esprit créatif se démarque par sa polyvalence, allant du modernisme au pop-art, en passant par le minimalisme et l'abstrait.



Au niveau du développement, je me spécialise dans les animations css/jquery.

Mes projets définitifs sont optimisés, le code minifié, et sans erreurs grâce à Grunt.

Je peux également appuyer de mon soutient un projet PHP avec mes bases qui ne font que s'améliorer grâce à mes formations autodidactes.



Mes compétences :

Responsive design

Wordpress

Grunt

jQuery

Javascript

Photoshop

Illustrator

Print

Ajax

CSS3

HTML5

PHP5

Prestashop

Bootstrap

UX Design

SEO

MySQL

Webdesign

Angular JS