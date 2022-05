Nicolas LASSALLE

Pragmatique, honnête et simple, je m'adapte à tout et trouve toujours une solution. Je mets un point d'honneur à ce que mon travail soit complet et parfaitement exploitable pour mes collaborateurs.



D'un naturel sérieux et curieux, je m'intéresse à tout.



J'apprécie les voyages car ça me permet de découvrir de nouveaux horizons mais surtout d'apprécier la splendeur de notre planète. Et pour en profiter un maximum, tous mes voyages sont parfaitement préparés et ne laissent place à aucun imprévu.



Je souhaite à présent m'orienter sur des projets environnementaux et notamment océaniques. Les océans sont l'avenir de notre planète, ils peuvent nous fournir tout ce dont nous avons besoin. Il ne faut pas les négliger.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

HAZOP

Autocad

ASPEN

R&D

Dossier APD

Bilans matières et enthalpiques

ProSim Plus