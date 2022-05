Nicolas LASSALLE

- 10 ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la mécanique et la dynamique des structures, dans des grands groupes industriels internationaux (Daimler, Snecma, Dassault-Aviation et THALES Alenia Space)

- capacité à gérer des projets de manière autonome, réactive et dans un cadre multi-culturel, avec respect des délais et des coûts, en équipe multidisciplinaire

- implication personnelle dans les projets, volonté de gagner et grand sens du collectif



- Ingénieur SUPAERO, connaissances très solides en mécanique des structures et matériaux (métalliques et composites), bonne connaissance du secteur aéronautique et spatial

- compétences reconnues dans le domaine de l'optimisation topologique (en lien avec la fabrication additive)



Mes compétences :

Maillage et calculs pièces mécaniques

Mécanique des structures

Calcul de structures

Spatial

Mécanique

Aéronautique

Dynamique

Ingénieur

Simulation

Acoustique

Optimisation topologique