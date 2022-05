Nicolas LAVEAU

En ces périodes ou toutes les organisations sont millimétrées, tout va plus vite, plus fort et plus loin qui peut se permettre de ne pas bénéficier d'une Supply Chain performante?



Bien souvent connu et reconnu pour ses compétences et capacités en transport de fruits et Légumes, les transports SATAR propose également une offre logistique, un accompagnement personnalisé à ses clients de toutes dimensions et tous secteurs.



Notre volonté: Rester en veille, écouter et s'adapter aux besoins de chaque client.

Notre métier: La réception, le contrôle qualité, l'agréage, le stockage, la préparation de commandes.

Nos moyens: Des entrepôts modernes sous température dirigée et en condition ambiante, des solutions informatiques innovantes ( e-commerce, module Web, WMS collaboratif), des aménagements réfléchis au service de la performance)

Nos domaines de prédilection: Les produits de semences agricoles, le vin, les fruits et légumes