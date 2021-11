Après avoir exercé les fonctions de responsable en logistique dans les domaines de la distribution et de la production, j'ai orienté ma carrière dans le développement informatique en lien avec l'implantation, la maintenance et l'évolution de notre WMS.

Au sein du service SI, je travaille également sur le déploiement de la solution Microsoft Office et plus précisément sur le traitement de la donnée via SSIS Microsoft Azure.