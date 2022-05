Nicolas LAVOCAT

Ingénieur avec une solide expérience en développement logiciel sur Linux embarqué, spécialisé dans le domaine des systèmes et performances, je considérerai de nouvelles opportunités à Toulouse et ses environs.



Mes compétences :

Systèmes embarqués

Linux

C / C++

SQL

PHP

Ruby

Assembleur

Linux embarqué

Vim

Noyau linux

Gdb

Sed

Systèmes temps réel

Python

Clearcase

AWK

Valgrind

Systemd

Strace

Git

Gestion des priorités linux

Electric fence

Bash