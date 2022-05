Nicolas LE BERRE

Senior consultant dans les domaines des télécoms, des médias et de l'innovation avec une expérience forte dans la gestion de projet transversaux (marketing / commercial / technique) et le lancement d'offres marketing (conception produit, lancement commercial, suivi)



Intérêt pour les télécoms, médias et nouveaux médias, innovation et entrepreneuriat social (nouveaux modèles de développement)

Spécialités



Compétences métiers : gestion de projet multi-métiers, création et lancement de nouvelles offres marketing

Compétences secteur : télécommunications, médias et nouveaux médias, innovation et entrepreneuriat social





Mes compétences :

Chef de projet

Développement produit

entrepreneuriat

Entrepreneuriat social

Innovation

Innovation sociale

Internet

Management

Marketing

Marketing management

Média

Organisation

Presse