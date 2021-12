Nicolas LE BERRE

Bonjour,

Je suis un développeur Freelance confirmé de plus de 12 ans d'expérience.

J'ai l'opportunité de participer à de nombreux projets très stimulants dans des domaines variés.



Autodidacte, j'ai eu la chance de me former auprès d'Ingénieurs confirmés au fil de mes expériences.

Mes domaines de prédilection sont:

- Le développement Javascript et Actionscript

- L'architecture Backend et Base de données (PHP / SQL)



Voici un résumé des mes domaines de compétences ainsi que des types de développements que j'ai effectué au cours des dernières années.





DEVELOPPEMENT WEB, MOBILE ET DESKTOP:

- HTML5, CSS 3

- Javascript

- Frameworks JS: Angular JS, Create JS, Flex JS, Backbone, jQuery, Underscore, Bootstrap, Angular Material

- Flash / AS3

- Framework AS3: Flex, Startling, Feathers, nicolbMVC, nicolbMobile

- Haxe, OpenFL

- Cordova, Ionic

- MySQL, SQL

- PHP, NodeJS

- SQLite

- Wordpress (plugins, widgets, thèmes)

- Adobe AIR AS3

- NW.js (html5 / Javascript)





PRINCIPAUX DOMAINES D'EXPERIENCES:



- Architecture de Base de Données



- Applications mobiles IOS / Android / Blackberry / Windows Phone



- Applications / Portails Web



- Plugins, Widgets et Thèmes Wordpress



- E-learning (Serious Game, Formations à distance Web et mobile, gestion de formations en présentiel, Outils de création de questions, Moodle, SCORM)



- Jeux loisirs et éducatifs mobiles et Web



- Traitement et analyse de données, exploitation de BDD SQL (DB2, PostgreSQL et MySQL)



- Flux de synchronisation de données et process de synchronisation de données Mobiles



- Développement de Plugins, Widgets et Thèmes Wordpress



- Visio conférence



- Bornes tactiles (office tourisme, salons...)



- IHM pour le Web et embarqué (Domotique...)



- Développement d'un Framework MVC "nicolbMVC", utilisé dans plusieurs applications d'envergure en production



- Développement d'un Framework Mobile AIR "nicolbMobile", utilisé dans une dizaine d'applications mobiles en production



Mes compétences :

Android

AS3

AS3 Flash

Flash

Flex

iOS

MySQL

PHP

Php MySQL

PostgreSQL

SSH

JQuery

Adobe AIR

Wordpress

AngularJS

JavaScript

SQL

XML

JSON

HTML5

eLearning

SQLite

SCORM

Create JS

Backbone

ActionScript

Moodle