Nicolas LE COZ

Bonjour,



mes différents postes m'ont permis d'intervenir en conception et développement logiciel, en architecture et en tant que chef de projet, sur des technologies orientées télécoms, sur un large éventail de couches logicielles.



J'ai donc un profil polyvalent, sur l'aspect technique et également fonctionnel.



Je vous laisse découvrir ci-dessous le détail et vous souhaite une bonne journée.



Mes compétences :

Virtualisation

SIP

Développement logiciel

Télécoms

IMS

Temps réel

C++

Architecture

Linux