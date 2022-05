Nicolas LE FLEM

Titulaire d'un DUETI en Marketing et Communication, décroché en Slovénie en Juin 2014, j'ai décidé de tenter l'aventure et de me lancer dans la vie active, à l’étranger.



Je vis donc en Irlande depuis plus d'un an déjà, et le moins que je puisse dire est que je ne regrette absolument pas mon choix : le cadre de vie et l'environnement anglais me sied à merveille.



Professionnellement parlant, c'est tout simplement parfait : je ne cesse de progresser depuis que je travaille pour une compagnie ayant connu une progression fulgurante et ayant désormais une renommée planétaire: Airbnb.

Depuis mes débuts en Février 2015, j'ai connu deux promotions dont la dernière est toute récente et plus qu’épanouissante : je suis désormais charge d’améliorer la qualité des appels d'une équipe de 20 éléments, et d'accueillir et de guider les nouveaux arrivants, lorsqu'ils finissent leur formation.



Cette position est donc plus qu’intéressante et me permet d'accentuer mes compétences professionnelles et linguistiques à vitesse grand V.





Je me vois donc continuer mon aventure personnelle et professionnelle ici à Airbnb, afin de viser un poste de formateur ou de manager, dans un futur proche.



Néanmoins, je reste ouvert à toute opportunité en France, dans le secteur du Tourisme, du Cinéma ou même du sport, dans un futur plus ou moins lointain : n’hésitez donc pas si vous avez la moindre question ou opportunité à me présenter.



Mes compétences :

Négociation commerciale

Qualité de rédaction

Aisance orale

Communication

Marketing

Cinéma

Service Client

Management

Contrôle qualité