Nicolas LE ROCH

En poste chez ARKEMA depuis février 2012. J'ai débuté en tant que VIE à Istanbul (Turquie), où j'avais pour mission de développer un produit phytosanitaire utilisé en cultures maraîchères. Développer dans le sens approvisionner, lancer, assurer le suivi technique auprès de notre distributeur national et les clients maraîchers finaux. En juin 2014, j'ai rejoint le siège à Colombes où j'occupe le poste de chef marché pour ce même produit pour la zone EAME. Ma mission consiste à suivre la commercialisation de notre produit dans différents pays et de prospecter, développer de nouveaux clients et des nouvelles applications.



Aujourd'hui, je cherche un poste de responsable développement produit/Business developer et souhaite gérer de nouveaux produits sur plusieurs pays.



Mes compétences :

Réactivité

Affaires réglementaires

Développement

Rigueur

Adaptabilité