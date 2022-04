Clotilde MAZEROLLES

Société de conseil et rédaction en affaires réglementaires et pharmaceutiques. Industrie pharmaceutique humaine et vétérinaire. Industrie agro-alimentaire.

- Audit de dossiers d'AMM de médicaments humains et vétérinaires.

- Rédaction de documents pharmaceutiques : dossiers d'AMM au format CTD (module 1 à 5), dossiers de variation.

- création, validation et coordination de NeeS et e-CTD.

- dépôt de dossiers d'AMM et suivi auprès des agences compétentes.

- Suivi des procédures décentralisées et de reconnaissance mutuelle.

- constitution et dépôt de dossiers dans le cadre de procédures européennes d'enregistrement. Elaboration des annexes de l'AMM (RCP, notice etc...) et suivi auprès des Autorités.

- Audit et refonte des dossiers d'AMM au format CTD (dossiers complets).

- Stratégie de dépôt et conseil réglementaire.

- Veille réglementaire pharmaceutique.

- Externalisation dea affaires réglementaires

- Intervention pour le compte d'organismes de formation sur des thèmes réglementaires (environnement réglementaire, CTD...)

- Compléments alimentaires : veille réglementaire, analyse de formules, constitution de dossiers de notification.

- Biocides : constitution de dossiers d'AMM, procédure de notification.

Localisation : séné - France

www.mazerollesconsultants.com



Mes compétences :

Consultant

Externalisation

Affaires réglementaires

Pharmacien

Conseil