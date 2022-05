Nicolas LEBAS

Jeune diplômé Toulouse Business School / Plymouth University.

Spécialisté en Marketing, Evenementiel et Marketing sportif.



Mémoire de recherche sur le développement pérenne des clubs de sports professionnels via une statégie marketing sur la fidélisation des fans.



Expériences professionnelles : Chargé de Marketing pour la Ligue de Voile Laguedoc-Roussillon.

Chef de produit junior Groupe SEB Canada, Assistant chef de produit Groupe SEB Canada,

Chargé de marketing Midi Olympique



Expérience associative: Responsable partenariats, démarchage au Bureau des sports ESC Toulouse, League Manager à Plymouth University Futsal Club



Mes compétences :

Evénementiel

Management international

Événementiel sportif

Coaching d'équipe

Marketing opérationnel

Travail en équipe

Management

Evénementiels et salons

Marketing stratégique

Marketing

Microsoft Office

GDP

Études marketing

Lancement de produits

POS

Étude de marché

Permis B

POP