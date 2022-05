Respnsable informatique au sein de la Société Française du Livre, filiale 100% FNAC - DARTY, mon experience dans de multiples technologies et differents postes me permet de manager, piloter et mener à bien tous les projets stratégiques de la SFL.



Mes compétences :

Javascript

Paiement en ligne

PHP5

JQuery

XML

XSL

W3C

SSII

XHTML

CSS3