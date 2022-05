Nicolas LECACHEUR

MES COMPETENCES PRINCIPALES SONT:



GESTION de PROJETS:

•Pilotage des études d’équipes ( > 30 personnes) multi sites et multi pays composées de membres des différents bureaux d’études et de sous-traitants.

•Définition de la spécification fonctionnelle avec le client, élaboration des devis, réalisation du planning, contrôle du budget, analyse et gestion des risques.

•Rédaction de cahier des charges pour les appels d’offres et relation fournisseurs.

•Préparation de la production avec les équipes logistiques, méthodes et opérationnelles. Réalisation des dossiers de sécurité.

•Méthodologie en gestion de projet: Certification en gestion de projet Prince 2, PMI (Project Management Institute).

•Organisation et gestion de base de données.

•Outils de Planification: MS Project et PSNext.





FERROVIAIRES:

•Sécurité et homologation ferroviaires. Fonctionnement, maintenance et transformation des trains.

•Connaissances des aménagements intérieurs, des lignes sono et inter phonie, des systèmes d'information voyageur, de la communication sol – bord et des systèmes d'alimentation électrique des TGV.





ELECTRONIQUES:

•Développement de circuits électroniques intégrés radio fréquences, analogiques et mixtes. Conception de cartes électroniques. Mesure de fonctions complexes. 2 brevets et 1 article IEEE.



Mes compétences :

Engineering

Finance

Gestion de projets

Microsoft Project

PMP

PRINCE2