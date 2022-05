Nicolas LECERTISSEUR

De formation d'ingénieur en informatique et réseaux de communications, 4 ans d'expérience professionnelle en apprentissage : 1 an dans les réseaux de transmission de France Telecom, et 3 ans dans l'administration réseaux et informatique interne (école supérieure de commerce, SSII)et plus de 4 ans d'expérience dans une grosse infrastructure informatique (CHU Grenoble) pour le Compte d'Open et en client final.

Les différentes activités et projets assurées lui ont permis de :

- développer les connaissances dans les domaines : Windows 2003-2008-2012, Active Directory, Exchange 2003-2007, MOCS 2007, VMWare ESX, HyperV, SCVMM, Firewalls (Arkoon), Supervision (Nagios/Centreon et SCOM2007), SQL Server 2005-2008-2012, Biztalk 2006, Passerelles VPN SSL, SAN EMC séries CX380 et VNX5500, etc.

- Documenter les différentes opérations réalisées, développer les réflexions autour du déroulement des projets.



Mes compétences :

Informatique

Microsoft Windows Server

VMware ESX

Hyper-V

Storage Area Network

Gestion de projet

Clustering

Microsoft SQL Server

Microsoft Visio

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

EMC² VPLEX

EMC² Avamar