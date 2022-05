Nicolas LÉCURIEUX

Mon rôle d'analyste marketing consiste à analyser le marché de la climatisation et de la gestion thermique automobile (évolution, statistiques, concurrence, législation, tendance et prévisions), mais aussi à surveiller les nouveau développement, matériaux, process,... afin d'améliorer les services fournis et la satisfaction de nos client.

Dans cette optique, le service Marketing permet à l'entreprise d'aller au delà des attente clients, et de leur fournir un service avancé.

En tant qu'Analyste Strategy & Technology, je suis capable de trouver, comprendre, analyser et reporter les données, mon job est utile à la plupart des services de l'entreprise (sales, planning, finance, R&D, ...).

J'assure la création, le développement, la maintenance et la formation aux application Qlikview (outils d'analyse partagé sur le serveur de l'entreprise)



Mes compétences :

Échangeur thermique

Brasage de l'aluminium

Micrographie

Aluminium

Corrosion de l'aluminium

Fiabilisation produit/process

Amélioration produit

Réduction de coûts

Ingénieur

Marketing

Qlikview

Qlikview development