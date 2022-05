Nicolas LEFEUVRE

Mes 9 années d’expérience dans le retail m’ont appris qu’un leadership inspirant et un suivi régulier sont les clés de la réussite humaine et donc commerciale d’un point de vente. Savoir motiver ses équipes en donnant du sens à leur travail est la meilleure manière de satisfaire les clientes et donc d’atteindre des résultats commerciaux satisfaisants. C’est ce que je m’efforce de faire tous les jours. Ma formation ESC spécialisation négociation vente m’a donné les bases du management et ma présence au contact des équipes et des clientes m’a permis d’acquérir une maîtrise relationnelle indispensable à mon métier.



Mes compétences :

Gestion de personnel

Gestion de centre de profits

Management

Merchandising